- Ministrul Afacerilor Externe a participat la cea de-a 53 Reuniune Anuala a Forumului Economic Mondial din Davos, ocazie cu care a avut o intrevedere cu reprezentanții companiei canadiene SNC Lavalin despre dezvoltarea centralei nucleare de la Cernavoda.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, va participa, pe 19 si 20 ianuarie, la Forumul Economic Mondial („World Economic Forum”) de la Davos-Klosters, in Elvetia, unde va prezenta pozitia Romaniei in privinta evolutiilor geopolitice actuale si rolul-cheie al tarii noastre in zona de importanta strategica…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a discutat la telefon cu omologul danez, Lars Lokke Rasmussen, caruia i-a urat succes in aceasta functie, printre subiectele abordate numarandu-se si prioritatile comune ale celor doua state. De asemenea, ministrul de Externe a vorbit și cu ministrul portughez…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, inaintea Conferintei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, desfasurata la Paris, ca aceasta tara are nevoie de granturi pentru a cumpara energie de pe piata, potrivit Agerpres.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, consultari bilaterale cu omologul sau din Luxemburg, Jean Asselborn, in contextul vizitei efectuate in aceasta țara, context in care cei doi oficiali au vorbit despre aderarea Romaniei la Schengen, situatia de securitate din regiunea Marii Negre…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, luni, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene - Consiliul Afaceri Externe (CAE), care va avea loc la Bruxelles, informeaza un comunicat al MAE remis duminica AGERPRES.Potrivit sursei citate, ministrii de Externe…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat sambata ca Romania asigura Republicii Moldova in acest moment peste 90% din necesarul de consum de energie electrica. „Situatia este grava, pentru ca in acest moment Republica Moldova are o situatie energetica foarte complicata, fiind dependenta…