- Peste 80 de migranți au fost depistați in Timișoara, in cinci zile. Este vorba de cetațeni din Afganistan, Siria, Pakistan, Bangladesh și Libia, majoritatea cu solicitari de azil, dar care nu-și puteau justifica prezența in Timișoara.

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, general locotenent Daniel Petrescu, au participat in aceasta noapte, incepand cu ora 01.00 la ceremonia de repatriere a ultimului detasament romanesc din teatrul de operatii Afganistan, ce va avea loc in Baza 90…

- Rusia este preocupata de consolidarea infrastructurii NATO in apropierea frontierelor sale, precum și de faptul ca Alianța refuza sa ia in considerare in mod constructiv propunerile de de-escaladare a tensiunilor, dar se așteapta ca bunul simț sa prevaleze in cele din urma, a declarat președintele…

- Retelele teroriste Al-Qaida si Stat Islamic s-ar putea regrupa in Afganistan in aproximativ doi ani, in contextul retragerii trupelor occidentale, afirma secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, citat de agentia Associated Press, potrivit Mediafax. Intrebat, in cadrul unei audieri in…

- Un asociat al fostului lider al gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost arestat în Istanbul, în Turcia, au relatat duminica doua portaluri de stiri locale, potrivit dpa și Agerpres.Barbatul a fost retinut vineri în cartierul Atasehir din Istanbul, au relatat…