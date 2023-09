Ministrul Apărării, luat la întrebări de Ambasadoarea SUA în România, după incidentul cu drona rusească Ambasadoarea SUA in Romania, ES Kathleen Kavalec, a vrut sa afle direct de la ministrul Apararii detalii legat de incidentul cu drona ruseasca. Inițial, autoritațile din Romania au declarat ca nicio drona nu ar fi cazut in Romania, dupa care a fost recunoscut incidentul. Joi, 7 septembrie,ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a avut la sediul MApN o intrevedere cu ambasadoarea SUA in Romania, ES Kathleen Kavalec. S-a discutat despre situația de securitate din regiune, fiind abordate aspecte privind cooperarea bilaterala in domeniul apararii, in cadrul parteneriatului strategic romano-american… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

