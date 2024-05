Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, programul Electric UP 2, in baza caruia intreprinderile mici si mijlocii si firmele din domeniul HoReCa vor beneficia de un ajutor de pana la 150.000 de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice si de statii pentru vehiculele electrice, a anuntat purtatorul…

- Guvernul va dezbate, in ședința de marți, un proiect care vizeaza sprijinirea IMM-urilor și a firmelor din HORECA pentru a-și instala panouri fotovoltaice și stații de incarcare a mașinilor electrice, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.

- Școala Gimnaziala Șugag va fi reabilitata. Panouri fotovoltaice, pompe de caldura și incalzire in pardoseala. Licitație, in SEAP Școala Gimnaziala Șugag va fi reabilitata. Școala Gimnaziala din Șugag urmeaza sa fie reabilitata termic printr-o investiție de peste 4,6 milioane de lei, finanțata prin PNRR.…

- Ministerul Mediului, prin ministrul Mircea Fechet, a anunțat zilele trecute transmiterea la Monitorul Oficial a Ordinului care aproba Programul de finanțare privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru instituții și alte entitați care furnizeaza servicii sociale. „Programul are un buget…

- Acoperișurile cladirilor publice, utilizate pentru instalarea de panouri fotovoltaice. Lege aprobata la Senat Suprafata acoperisurilor cladirilor publice va putea fi folosita pentru montarea de panouri fotovoltaice. Senatul a adoptat tacit, luni, un proiect care vizeaza modificarea si completarea Legii…

- Pentru ca hoții sa nu mai vandalizeze stalpii moderni de iluminat cu panouri fotovoltaice, respectiv sustragerea bateriilor, autoritațile din județul Galați au apelat o soluție inedita: montarea unor senzori de alarmare

- S.C. CRISPO OIL SRL, cu sediul in Municipiul Satu Mare, Str. GELLERT SANDOR nr. 2A, județul Satu Mare. The post COMUNICAT DE PRESA Creșterea eficienței energetice prin amplasarea de panouri fotovoltaice first appeared on Informatia Zilei .

- Intr-un mare oraș din Romania au fost montate banci inteligente, cu panouri fotovoltaice, incarcatoare pentru telefoane, internet, senzori de temperatura și de poluare și iluminat inteligent. De asemenea, noile banci au și sistem de localizare pe harta, care permite orientarea turiștilor.