Retragerea Rusiei din Herson a fost intampinata favorabil in Rusia de unele figuri cunoscute ca fiind pro-razboi, observa „The Guardian", relateaza News.ro.

Rusia a inceput sa construiasca structuri antitanc piramidale defensive cunoscute sub numele de dinți de dragon in jurul orașului ocupat Mariupol, din sud, potrivit Ministerului Apararii din Marea Britanie, noteaza kyivindepndent.

Rusia și Ucraina au facut sambata un schimb de prizonieri de razboi, in total 102 persoane fiind eliberatei, au confirmat atat Moscova, cat și Kievul.

Fortele sustinute de Rusia au facut avansuri tactice, in ultimele trei zile, catre centrul orasului Bahmut, care este un punct strategic important din regiunea estica Donetk, si este probabil sa fi avansat in satele aflate la sud de acest oras, a comunicat Marea Britanie vineri.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretele pentru anexarea regiunilor Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson. Decretele vor fi ratificate in Duma de Stat, iar apoi ele vor fi considerate, de catre Moscova, teritorii ale Rusiei.

Administratia de la Moscova a anuntat, vineri, ca nu a stabilit inca daca va anexa in totalitate regiunile ucrainene Herson si Zaporojie sau doar zonele aflate deja sub ocupatie rusa, in contextul in care presedintele Vladimir Putin pregateste anexarea formala a patru regiuni.

Presedintele rus Vladimir Putin da asigurari marti ca referendumurile de anexare organizate de Moscova in patru regiuni ucrainene - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporijjea - au scopul "sa salveze populatiile" care locuiesc in aceste teritorii, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca Marea Britanie va creste volumul cheltuielilor pentru fortele sale armate cu cel putin 52 de miliarde de lire sterline (34,75 miliarde de dolari) ca raspuns la agresiunii Rusiei, informeaza PA Media/dpa.