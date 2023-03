Ministrul israelian al Apararii, Yoav Galant, a cerut, sambata seara, o pauza de o luna in procesul de reforma judiciara al guvernului, in contextul in care zeci de mii de israelieni continua sa manifeste la Tel Aviv impotriva acestui proiect controversat, informeaza AFP, citat de news.ro.

In fiecare saptamana au urmat demonstratii de la prezentarea, in ianuarie, de catre guvernul lui Benjamin Netanyahu, unul dintre cei mai de dreapta din istoria Israelului, a unui proiect de reforma care divizeaza tara.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook