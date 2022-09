Stiri pe aceeasi tema

- ”Agentiile de turism cer demisia de onoare a ministrului Daniel Cadariu. ANAT considera ca este nevoie de o schimbare urgenta la conducerea Ministerului Antreprenoriatului si Turismului, care a ratat pana acum toate obiectivele majore asumate la inceputul mandatului pentru zona de turism. Marti, 30…

- ”Pana in momentul de fata, stim ca aproximativ 3.900 de romani aflati in destinatii din intreaga lume au solicitat sprijin misiunilor noastre diplomatice din tarile respective, iar din acestia, 730 dintre ei au solicitat solutii pentru repatriere. (..) Sunt convins ca multi dintre romanii afectati de…

- „Pe pachetul de energie am sa va spun principiile la care am convenit si care inteleg ca vor fi prinse in ordonanta ce va trece in prima sedinta de Guvern, maine sau poimaine, fiindca asa cum am promis pana pe 1 septembrie vom avea o ordonanta noua in ceea ce priveste reglementarea pietei energiei.…

- Despre discutiile de la Palatul Victoria, ministrul Daniel Cadariu a afirmat ca a participat luni, la o intalnire lunga, de aproape cinci ore, pentru a dezbate aceasta Ordonanta de modificare a Codului fisca si unde au fost reprezentanti de la marile firme, micropintreprinderi, IMM-uri, reprezentantii…

- Ministerul de Finante a publicat, luni seara, pe site, proiectul de ordonanta privind modificarea Codului Fiscal. Documentul prevede modificari in ceea ce priveste restrictiile impuse microintreprinderilor, cresteri de TVA pentru bauturile cu zahar si pentru HoReca, majorarea accizelor la alcool,…

- Ministerul de Finante a publicat, luni seara, pe site, proiectul de ordonanta privind modificarea Codului Fiscal. Documentul prevede modificari in ceea ce priveste restrictiile impuse microintreprinderilor, cresteri de TVA pentru bauturile cu zahar si pentru HoReca, majorarea accizelor la alcool, dar…

- Guvernul a suplimentat numarul de posturi al Autoritatii Vamale cu 324. Termenele de organizare a acestor concursuri a fost redus de la 51 de zile la 13 zile Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a prezentat, joi, la finalul sedintei Executivului, deciziile luate pentru fluidizarea…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a prezentat, joi, la finalul sedintei Executivului, deciziile luate pentru fluidizarea traficului la frontiere. “As vrea sa continui cu prezentarea deciziilor de astazi din Guvern cu o masura necesara pentru a fluidiza traficul la frontierele Romaniei,…