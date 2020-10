Ministrul Alexandru vrea desființarea Inspecției Muncii și reorganizarea ei. Nu-i place atitudinea angajaților Aceasta spune ca Inspecția Muncii trebuie desfiintata si reinfiintata cu o alta organigrama, iar angajații care ocupa posturi cheie trebuie sa conduca alți subordonați numai dupa ce au dat concurs. Ministrul se plange și ca inspectorii au ignorat ordinul de a face mai multe controale la angajatorii banuiți ca nu respecta regulile de protecție impotriva COVID 19. „Sa existe, pe de-o parte, o specializare in privința relațiilor de munca, respectiv siguranței și securitații in munca, dar pe de alta parte o reașezare a atribuțiilor din perspectiva ordonarii acestora. Sunt lucruri de profunzime… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

