- Vom continua sa incurajam cresterea porcului in gospodaria taraneasca, dar trebuie sa reechilibram si legatura cu industria de crestere a porcului in Romania, astfel incat sa nu mai fim atat de dependenti de importuri, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu.

- Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA sustine initiativa introducerii taxei de solidaritate, prin care mediul de afaceri profitabil, care beneficiaza de pe urma unei forte de munca competitive, dar prost platite, isi poate arata solidaritatea fata de situatia dezolanta din Romania, se mentioneaza…

- Azomureș, unul dintre cei mai mari producatori de ingrașaminte din Romania, a anunțat ca va opri temporar producția din cauza prețurilor ridicate la gaze. Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a precizat ca circa 30% din producția agricola va fi afectata daca nu se gasesc soluții imediate. "Azomureș…

- Lupta pentru supravietuire. Aceasta a caracterizat in ultimii 2 ani, activitatea agricultorilor romani, care au fost lasati efectiv singuri in fata tuturor problemelor si dezastrelor. De la seceta pedologica, daunatori, la inundatii si pandemie. Timp in care masurile de sprijin au fost aproape inexistente.…

- Marti, 16 noiembrie, au avut loc consultari privind Planul National Strategic, cu membrii grupurilor de lucru. Ministrul Adrian Ooros, secretarul de stat Marius Mihai Micu, si conducerea AM PNDR si DGPA au avut o noua reuniune in care au abordat urmatoarele subiecte: proiectul de ordin pentru aprobarea…

- Romania va avea un buget aferent platilor directe de 13,7 miliarde euro in perioada 2021 - 2027, cu aproximativ trei miliarde de euro mai mult decat in programarea anterioara (2014 - 2020), a anuntat ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, in cadrul consultarilor privind Planul National…

- Adrian Oros și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Agriculturii. Acuzații dure la adresa premierului Cițu. Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anunțat azi-noapte, printr-o postare pe Facebook, ca astazi iși va inainta demisia. ”Azi imi voi depune demisia din funcția…

- Adrian Oros a anunțat ca va demisiona printr-o postare pe o rețea de socializare. Redam mai jos intreg mesajul:"Azi imi voi depune demisia din funcția de Ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale! Pentru Premierul Florin Cațu, agricultura și industria alimentara nu au fost niciodata prioritați,…