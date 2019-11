Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Nechita-Adrian Oros, va fi prezent vineri, 15 noiembrie 2019, in localitatea Izbiceni din judetul Olt, la intalnirea cu reprezentantii Sindicatului Producatorilor Agricoli din acest judet, informeaza ministerul de resort, informeaza Agerpres.Citește…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura informeaza fermierii ca suma totala autorizata la plata in perioada 16 octombrie – 6 noiembrie 2019 este de 1,041 miliarde euro, din care: Pentru Campania 2019 – suma de 1,030 miliarde euro, din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), Fondul…

- Ministrul Agriculturii, Nechita-Adrian Oros, a dispus Corpului de control efectuarea unei verificari de fond asupra intregii activitati a Casei de Comert pentru produse agroalimentare Unirea S.A, in conditiile in care membrii Consiliului de Administratie au semnalat "grave probleme privind modul…

- Deocamdata ar vrea doar sa-l dea afara pe directorul Izvoranu, pe care il considera „omul lui Daea” Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Nechita-Adrian Oros, a avut o intalnire cu membrii Consiliului de Administrație al Casei de Comerț pentru produse agroalimentare UNIREA S.A., ca urmare a…

- Comisiile parlamentare reunite vor audia marți opt dintre miniștrii propuși de Ludovic Orban, cealalta jumatate a cabinetului premierului desemnat urmând sa dea lamuriri în Legislativ miercuri. Votul în plen este programat luni, 4 noiembrie.Orban a propus luni ca toate audierile…

- Programul “Tomata” continua și in 2020/ In Teleorman, in ciclul I de producție din 2019 s-au inscris 497 de legumicultori in Economie / on 09/10/2019 at 11:10 / Producatorii de tomate in spații protejate vor putea beneficia de ajutor financiar și in anul 2020, se arata intr-un proiect de act normativ…

- Romania isi va pastra primul loc in Uniunea Europeana si in acest an la productiile de porumb si floarea soarelui, in conditiile in care suprafetele insamantate au fost mai mari decat in 2018, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "In privinta culturilor de…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va fi prezent astazi, in Piata Cuza Voda din Tg. Mures, la ora 10,30.Oficialul roman urmeaza sa aiba o intalnire cu producatorii din zona, pentru a afla care le sunt doleantele si ce solutii se pot aplica problemelor intampinate de agricultori.De…