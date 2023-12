Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, petrece sarbatorile de Craciun alaturi de familie, acasa, in spiritul tradițiilor. Și nu doar atat, ii place sa dea și el o mana de ajutor, dupa cum a declarat la podcastul Dialogurile Puterii. De Ignat, ministrul și-a ajutat tatal sa taie porcul, așa cum obișnuiește in fiecare an. Florin Barbu recunoaște ca ii place sa gateasca, iar cand are timp liber este chiar bucatarul de serviciu al familiei. „Sarbatorile de Craciun? Nu le petrec decat in familie. …..de Ignat merg la tatal meu sa taie porcul, pastram tradiția in fiecare an. Sarbatorile de iarna le petrec…