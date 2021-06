Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Hunedoara, care anunța „averse torențiale care vor acumula peste 35…50 l/mp, frecvente descarcari electrice, vijelie, grindina”. Codul portocaliu vizeaza localitațile Hunedoara, Deva, Oraștie,…

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, si deputatul Vetuta Stanescu, presedinte interimar al filialei judetene PNL Hunedoara, au anuntat, joi, ca il vor sustine la functia de presedinte al partidului pe premierul Florin Citu, decizia oficiala a organizatiei judetene urmand sa fie luata insa dupa…

- Pentru a se informa cu privire la activitatea principalelor companii din județul Hunedoara și pentru a afla cum pot fi acestea sprijinite pentru a putea fi competitive, prefectul Calin Petru Marian a vizitat astazi „ArcelorMittal” S.A, la invitația echipei de conducere a companiei. Impreuna…

- Dumitru Laurențiu Andrei, numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor în ianuarie, a fost eliberat din funcție la cererea sa. El fusese anterior director general adjunct la Direcția de trezorerie din Ministerul Finanțelor și membru al boardului Imprimeriei Naționale și…

- Finanțarea proiectelor de dezvoltare locala și prevederile Programului Național de Redresare și Reziliența au fost principalele teme ale discuțiilor pe care primarii din județul Hunedoara le-au avut astazi cu ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, Attila Cseke. La intalnirea…

- Prefectul Calin Petru Marian a convocat astazi Colegiul Prefectural al județului Hunedoara. Principalele teme ale ședinței, la care a participat și subprefectul Lorincz Szell, au fost referitoare la protecția mediului și la activitatea I.S.U. Hunedoara pe timpul starii de alerta. Prefectul…

- Romania se numara printre statele cu cele mai multe condamnari la CEDO și a platit peste 44 de milioane de euro in ultimii 5 ani in urma condamnarilor platire, arata Hotnews . Doar in primele trei luni ale lui 2021, Romania a platit 18 milioane de euro pentru procesele pierdute. Datele reies dintr-un…

- Spitalul Județean de Urgența Deva se afla intr-o situație critica, susține Prefectura Hunedoara . Conform sursei citate, in ultimele 14 zile se inregistreaza un numar foarte mare de persoane internate la ATI – COVID și in secțiile medicale „COVID” iar cadrele medicale fac eforturi supraomenești pentru…