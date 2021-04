Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua miercuri o vizita de lucru la Gyula, in Ungaria, in cadrul careia va avea consultari politice cu omologul ungar, Peter Szijjarto, si vor fi semnate o serie de documente importante pentru dezvoltarea relatiei bilaterale, informeaza MAE. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, ministrul Bogdan Aurescu va avea, de asemenea, o intalnire cu reprezentanti ai minoritatii romane din Ungaria. Intrevederea ministrilor Bogdan Aurescu si Peter Szijjarto are loc pe fondul finalizarii unor proiecte importante pentru relatia bilaterala, convenite cu…