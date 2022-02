Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu va avea consultari cu omologul francez Jean-Yves Le Drian

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu are miercuri consultari cu omologul francez Jean-Yves Le Drian, iar joi va gazdui o reuniune a ministrilor de externe ai Formatului Bucuresti 9 cu Franta si cu participarea Ucrainei, anunta MAE.

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat un decret privind numirea lui Ovidiu Reațchi in funcția de președinte al Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Instituția, care se afla in subordinea Ministerului de Externe, a fost inființata pe 31 mai 2021,…

- Franța iși trimite ministrul Apararii și ministrul de Externe in Romania, in contextul creșterii tensiunilor intre NATO și Rusia. Ministrul francez al Apararii, doamna Florence Parly, va veni la București și va avea o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca. Intalnirea celor doi oficiali este programata…

- Cel mai important subiect de pe agenda de astazi este, desigur, situația de securitate in Europa, care se inrautațește din cauza masarii de trupe ruse in proximitatea Ucrainei și in regiunea Marii Negre.Aceasta este o continuare a discuției pe care am purtat-o acum 10 zile la reuniunea in format Gymnich…

- Ministrul francez de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat vineri ca Rusia incearca sa ocoleasca Uniunea Europeana in privinta Ucrainei si sa poarte discutii direct cu Statele Unite, relateaza Reuters.

- Ministrii de externe ai statelor NATO se reunesc, marti, la Riga, in timp ce aliatii sunt alarmati de o masare de trupe rusesti in apropierea granitei de est a Ucrainei si o confruntare asupra migratiei la granita polono-belarusa. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu participa la intrunire și va vorbi…

- Franța se confrunta cu inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, a anunțat, vineri, ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, citat de Reuters. Ministrul francez a confirmat ca țara sa se afla acum la inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei, la fel ca „mai multe alte…