Ministru francez: Daca UE va lasa Italia sa se prabuseasca, Europa nu-si va mai reveni

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu a comandat, miercuri, cateva mii de masti de protectie de la o fabrica din Cisnadie si halate si capisoane de la o fabrica din Marsa, recunoscuta pentru productia de steaguri, a declarat directorul unitatii medicale, Cornel Benchea. "Acum…

- Reprezentantii institutiilor private cer Guvernului sa se faca unele modificari legistative, printre care amanarea platii contributiilor CAS si CASS si finantarea institutiilor acreditate, cat si a celor autorizate. Daca nu se intampla acest lucru, aproximativ 400 de gradinite pot fi in pericol…

- O companie irlandeza a inventat un kit de testare pentru noul coronavirus care da rezultatele in 15 minute. Numit "Assay Genie" si inventat de Colm Ryan si Sean Mac Fhearraigh, kit-ul foloseste tehnologia testelor de sarcina pentru a da rezultate rapide. Conform Irish Post, pentru…

- Politia din Spania foloseste drone echipate cu difuzoare pentru a-si avertiza cetatenii sa ramana in case. Dronele au aparut prima oara in capitala Madrid, scrie Business Insider. Prin intermediul lor, Politia le-a cerut si oamenilor aflati pe strazi si in alte locuri publice sa mearga acasa.…

- Lombardia, regiunea din nordul Italiei care sufera cel mai mult de pe urma raspandirii coronavirusului, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana. In aceasta regiune extrem de populata, unde se afla si capitala financiara…

- Violeta Alexandru, ministrul interimar al Muncii, afirma ca Guvernul analizeaza o solutie privind cheltuielile cu somajul tehnic pentru angajatii din mediul privat, trimisi acasa pe fondul crizei coronavirusului. Ea spune ca s-a discutat inclusiv despre un spriijin pentru mediul privat.…

- Barbatul din Gorj diagnosticat cu coronavirus a ajuns, joi dimineata, la Institutul "Matei Bals" din Capitala, starea sa fiind buna. "Barbatul originar din judetul Gorj care a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19 a ajuns la Institutul Matei Bals din Bucuresti in urma cu scurt timp.…

- Incepand de astazi, Fiscul trebuie sa ridice automat popririle pe conturile bancare, dupa ce ordonanta de urgenta ce a modificat Codul de procedura fiscala a intrat in vigoare. Guvernul a adoptat saptamana trecuta o OUG in vederea simplificarii procedurilor de administrare a creantelor fiscale.…