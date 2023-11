Stiri pe aceeasi tema

- Radu Oprea, ministrul Economiei, a declarat joi ca isi doreste sa lanseze editia a patra a Start-Up Nation anul viitor, cu fonduri europene, el predizand sunt peste 400 de milioane de euro care pot fi folosite. Ministrul a mai spus ca 91% din firmele care au intrat in urma cu cinci ani, in prima editie…

- ”Am pus in transparenta organigrama noua si am renuntat la posturile vacante, din aproximativ 600 de posturi din cadrul Ministerul, peste 42 de posturi sunt vacante, cele neocupate, am renuntat la ele. Pe noua organigrama, in conformitate cu Ordonanta existenta, de la 83 de functii de conducere trebuie…

- Ministrul economiei a declarat in emisiunea Romania Politica, de la Prima News, despre Start Up Nation, ca isi doreste editia a patra a acestui program. ”Am reusit impreuna cu ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, domnul Caciu, cu echipa lui, sa identificam fonduri europene pentru a putea…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat miercuri ca a constatat ca relocarea ursilor este un instrument care nu functioneaza si trebuie sa incepem cu ursii problema, de pe marginea drumului, cu ursii cersetori, gunoieri, dar mai ales cu ursii care ataca gospodariile oamenilor.Ministrul Mediului…

- Ministerul Economiei va demara procesul de restructurare cerut de premierul Ciolacu pentru reducerea cheltuielilor, urmand a fi reduse 35 de posturi de conducere, fara concedieri. „Serviciile de suport sunt mai numeroase ca Direcțiile care fac politici publice. Cand ai sub 600 de oameni sa ai aproape…

- Ministerul Economiei, condus de Radu Oprea (PSD), a atenționat Guvernul ca adoptarea Ordonanței de urgența privind noile taxe din industria jocurilor de noroc, inainte de notificarea Comisiei Europene, ar putea sa o faca inaplicabila in caz de litigiu, se arata in avizul dat de Minister in 4 octombrie,…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, refuza fara vreo argumentare juridica de aproape o luna de zile sa avizeze funcționarea și organizarea noului minister al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Cine-l ajuta pe preotul Boloș sa blocheze funcționarea Ministerului Economiei Ministrul Economiei,…