- Cetatenii romani pot depune sesizari pe site-ul Centrului European al Consumatorilor Romania pentru rezolvarea problemelor cu compania aeriana Wizz Air, a anuntat joi Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), informeaza Agerpres. „Acest site este pus la dispozitia consumatorilor…

- Intarzierile și anularile de zboruri ale Wizz Air in Romania au constituit unul din principalele puncte de discuție in cadrul intalnirii dintre Ministrul Economiei, Ștefan Radu Oprea, și Comisarul European pentru Justiție, Didier Reynders de la reuniunea informala de la Bilbao. Stefan Radu Oprea se…

- „Reuniunea interministeriala a ministrilor economiei este gazduita de catre Presedintia spaniola la Bilbao. Prima zi a fost dedicata protectiei consumatorilor. In acest context, am avut o discutie bilaterala cu comisarul european pentru justitie, cu atributii privind protectia consumatorului, Didier…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, s-a aratat ingrijorat de problemele pe care compania Wizz Air le are in ultima perioada in Romania, multe zboruri avand intarzieri mari sau fiind anulate, in cadrul unei intalniri cu comisarul european pentru Justitie, Didier…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a transmis, luni, ca Stefan Radu Oprea se afla la reuniunea informala a ministrilor responsabili de competitivitate din Bilbao, organizata de Presedintia spaniola a Consiliului Uniunii Europene. “In marja reuniunii, ministrul roman a avut o intrevedere…

- Zboruri anulate - ANPC intervine in scandalul legat de cursele aeriene. Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, a subliniat problema anularii curselor aeriene in ultimul moment și a evidențiat provocarile cu care se confrunta in gestionarea acestor situații.…