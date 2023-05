Stiri pe aceeasi tema

- Ca de la profesor la profesor! Apel catre Iohannis: Vne din randurile noastre, cunoaste neajunsurile. Din pacate suntem dezamagiti ca nu suntem o prioritateProfesoara Irina Orosan de la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara a declarat despre greva din educatie ca spera si face apel si catre presedintele…

- Israelul este un aliat și partener strategic al Romaniei in Orientul Mijlociu și totodata, un partener global de incredere. „Am avut privilegiul de a face parte din delegația romana, condusa de Președintele Senatului Romaniei, doamna Alina Gorghiu care a participat la o intrevedere cu Președintele…

- Papa Francisc a sosit vineri (28 aprilie) in Ungaria la inceputul unei calatorii de trei zile in care razboiul din Ucraina, migrația și radacinile creștine ale Europei sunt de așteptat sa fie in fruntea agendei in discursurile sale publice și discuțiile cu premierul Viktor Orban. Vizita este prima sa…

- Israelul a anuntat, in noaptea de sambata spre duminica, ca a lovit Siria ca raspuns la tirurile de rachete catre partea anexata a platoului Golan, dupa tiruri similare in Libanul vecin si Fasia Gaza in ultimele zile, relateaza AFP, citat de news.ro.Aceste tiruri, nerevendicate imediat, sunt cel…

- Turistii au petrecut, in trimestrul patru din 2022, aproximativ 97 de milioane de nopti in spatii de cazare inchiriate pe termen scurt din Uniunea Europeana, rezervate prin intermediul platformelor Airbnb, Booking, Expedia Group si Tripadvisor, in crestere cu aproximativ 25% fata de perioada similara…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, era liderul partidului de guvernamant atunci cand a aparut OUG 13, care stabilea pragul la abuzul in serviciu. Aceea decizie a Guvernului a generat un val uriaș de proteste in Piața Victoriei. Ieri, in Senat, a trecut o lege prin care se stabilește pragul la abuzul…

- Cea mai populata țara din Orientul Mijlociu se confrunta cu o criza economica din ce in ce mai grava, o situație atat de proasta incat multe familii nu mai au ce manca, scrie BBC . Cel mai recent sfat nutrițional din partea statului egiptean sugereaza cetațenilor care intampina probleme sa manance gheare…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, era asteptat vineri seara la Teheran pentru discutii despre programul nuclear al Iranului, o vizita care vine dupa descoperirea de particule de uraniu imbogatit aproape de nivelul necesar pentru fabricarea unei…