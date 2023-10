Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore de la atentatul terorist ce a avut loc duminica, 1 octombrie, in centrul Ankarei, in imediata apropiere a cladirilor parlamentului și a Ministerului de Interne, chiar in ziua in care urma sa inceapa sesiunea forului legislativ, separatiștii kurzi ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan…

