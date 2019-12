Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de Control al Ministerului Transporturilor a efectuat o serie de controale asupra modului in care au fost cheltuite fondurile publice destinate lucrarilor de infrastructura rutiera, in urma carora a descoperit ca „baronul de Neamt, Ionel Arsene, a dat apropiatilor tai contracte fara licitatie,…

- Liberalii ieseni au anuntat ca vor sesiza Corpul de control al prefectului si Camera de Conturi Iasi, privind modul in care statiile de transport public din oras au fost date in exploatarea unei firme private, in conditii dezavantajoase pentru municipalitate, anunța news.ro.Liderul PNL Iasi,…

- Acțiunea de control vizeaza activitatea din perioada 1 ianuarie 2019-prezent și are urmatoarele obiective: 1. Verificarea respectarii prevederilor legale privind regulile de guvernanța corporativa la nivelul TAROM SA. 2. Verificarea respectarii prevederilor legale privind operarea aeronavelor din flota…

- Premierul interimar Viorica Dancila a declarat vineri, in localitatea brasoveana Sacele, ca va fi neiertatoare privind masurile care ar putea fi luate in urma verificarilor pe care Corpul de control al premierului le face la Ministerul Transporturilor si Tarom, in cazul disputei dintre ministrul…

