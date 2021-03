Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis vineri seara ca elevii din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a vor merge la școala indiferent de scenariul in care se afla localitatea, atata vreme cat rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile nu depașește 6 cazuri la mia de locuitori.Vineri…

- Pentru ca nu a primit un raspuns in timp util de la Ministerul Sanatatii, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, s-a adresat premierului Florin Citu pentru sprijin astfel ca elevii din clasele terminale sa poata veni la cursuri si in caz de scenariu rosu.

- Bucureștiul a intrat, vineri, in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit pragul de 3 la mia de locuitori. In acest scenariu creșele și gradinițele raman deschise și merg la școala doar elevii din clasele I-IV, potrivit ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații. Insa o decizie…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, insista ca elevii din clasele terminale sa mearga la scoala si in scenariul rosu. El a amintit ca examenele nationale se vor desfasura ca in toti anii, cu prezenta fizica a absolventilor de clasa a VIII-a si a XII-a. Luna viitoare sunt programate si simularile pentru…

- Ministerul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat ca se vor face demersurile necesare pentru ca elevii claselor a VIII-a și a XII-a sa susțina cursurile în format fizic, chiar și în situația în care respectivele școli se vor afla în scenariul…

- Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu, spune ministrul Sorin Cimpeanu. Motivul este ca examenele naționale vor fi cu prezența fizica, iar copiii trebuie sa fie foarte bine pregatiți,…

- Rata de infectare pentru care se stabilesc scenariile verde și galben la deschiderea școlilor ar putea fi modificata, la doar o zi dupa adoptarea unei hotarari in acest sens și dupa publicarea unui draft al ordinului comun de ministru pentru deschiderea școlilor in format fizic. Astfel, scenariul verde…

- De luni, 8 februarie, doar copiii din clasele primare se vor întoarce fizic în banci. Directorii mai multor școli și licee din Cluj-Napoca au anunțat decizia pe grupurile interne. „Buna ziua tuturor! Acum câteva…