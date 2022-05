Ministerul Sănătății s-a răzgândit: România nu are niciun caz de hepatită „misterioasă” Dupa ce, saptamana trecuta, au anunțat mai multe cazuri de copii cu suspiciune de hepatita severa de cauza necunoscuta, reprezentanții Ministerului Sanatații au revenit luni și au precizat ca „in Romania, nu a fost depistat pana in prezent niciun caz de hepatita severa de cauza necunoscuta”. „Pentru o corecta informare a opiniei publice, precizam ca, […] The post Ministerul Sanatații s-a razgandit: Romania nu are niciun caz de hepatita „misterioasa” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- In Romania nu a fost depistat, pana in prezent, niciun caz de hepatita severa de cauza necunoscuta, transmite, luni, Ministerul Sanatații, dupa alertele din ultima vreme privind suspiciunile de astfel de cazuri la copii. Referitor la cazurile suspecte de imbolnavire cu virus hepatitic de cauza necunoscuta,…

- Cazurile erau inregistrate la un copil de 10 ani și altul de 8 luni.Ca urmare a acestor diagnostice, in Romania nu a fost depistat, pana in prezent, niciun caz de hepatita severa de cauza necunoscuta. „Cele doua cazuri suspecte de imbolnavire cu virus hepatitic de cauza necunoscuta ale unor copii de…

- Cele doua cazuri suspecte de imbolnavire cu virus hepatitic de cauza necunoscuta ale unor copii de 10 ani, respectiv 8 luni au fost infirmate, a precizat in aceasta dupa-amiaza Ministerul Sanatații.

- Dua cazul fetiției internate in data de 4 aprilie la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu din Capitala, alți doi copii din Romania, o fetița și un baiat in varsta de 10 și 16 ani județul Sibiu, sunt suspecți de infecție cu hepatita a carei cauza nu se cunoaște, a declarat DSP Sibiu. Fata a fost […]…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a vorbit, miercuri, la Antena 3, despre starea de sanatate a fetiței in varsta de 5 ani diagnosticata cu noua forma de hepatita despre care medicii nu știu cum se transmite. „Starea fetiței de 5 ani nu s-a ameliorat. Aceasta hepatita poate duce in orice moment la…

- Ministerul Sanatatii confirma faptul ca un copil de 5 ani din Romania a fost diagnosticat cu hepatita acuta severa. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, Biroul Regional OMS pentru Europa a raportat pana la data de 21 Aprilie 169 de cazuri de hepatita severa de cauza necunoscuta nu au fost…

- Medicii sunt in alerta dupa descoperirea primului caz de hepatita misterioasa și in București, și dupa conformarea altor cateva la noi in țara. Cazurile neobișnuite de hepatita s-au raspandit rapid, in ultima vreme, in intreaga lume, doar la copii cu varste cuprinse intre o luna și 16 ani. A fost confirmat…

