- Guvernul Romaniei a aprobat astazi, 20 iulie 2022, proiectul de Hotarare de Guvern pentru organizarea si functionarea Institutului National de Sanatate Publica, la initiativa Ministerului Sanatatii.

- La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat astazi, 20 iulie 2022, proiectul de Hotarare de Guvern privind infiintarea Comitetului National pentru Prevenirea si Limitarea Infectiilor Asociate Asistentei Medicale.Documentul prevede infiintarea Comitetului National pentru Prevenirea…

- Tulpina izolata nu face parte din categoria celor care provoaca boala la om, a transmis Ministerul Sanatații, vineri, referitor la izolarea vibrionului holeric in ape de imbaiere din Republica Moldova in zona raului Nistru. Ministerul Sanatații precizeaza ca, ”din cauza cazurilor care apar sporadic,…

- Exista pericol de holera in județele Romaniei de la granița cu Ucraina și Republica Moldova, in aceasta perioada a anului 2022. Ministerul Sanatații din Romania a transmis un avertisment in acest sens. „Ministerul Sanatatii, prin Institutul National de Sanatate Publica, supravegheaza in mod curent bolile…

- Fonduri suplimentare pentru medicina primara de familie Foto: Arhiva RRA RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a suplimentat anul acesta cu peste 20% fondurile pentru medicina primara de familie, pentru ca pacientii sa aiba acces la analize…

- Furnizorii de servicii medicale din sistemul public și privat, cat și cei din rețeaua sanitara aparținand altor ministere decat Ministerul Sanatații, inclusiv cei din unitațile de asistența sociala, vor avea obligația de a raporta toate cazurile de boli transmisibile in Registrul Unic de boli transmisibile…

- In premiera, actul normativ prevede și sancțiuni contravenționale intre 500 și 5000 de lei, pentru neinregistrarea datelor in RENV, aflat in proprietatea și administrarea Institutului Național de Sanatate Publica. Ministerul Sanatații anunța ca Guvernul a aprobat astazi, proiectul de Hotarare privind…

- • De 27 de ori mai multe cazuri decat in aceeași perioada a anului trecut 1.646 cazuri de gripa clinica au fost raportate in Romania in ultima saptamana, ceea ce inseamna de 27 de ori mai multe decat in aceeași perioada a anului trecut, cand s-au inregistrat doar 59 de cazuri, arata cele mai recente…