Ministerul Sănătății: Persoanele vaccinate anti-COVID-19 pot dona plasmă Persoanele vaccinate cu oricare dintre vaccinurile autorizate și folosite in Romania pot dona plasma. De asemenea, acestea pot dona și sange sau trombocite dupa vaccinarea anti COVID-19, informeaza Ministerul Sanatații, intr-o postare pe contul oficial de Facebook. Potrivit instituției, persoanele vaccinate nu au o contraindicație referitoare la donarea de plasma sau sange, cat timp intrunesc criteriile de eligibilitate pentru donare. O persoana vaccinata poate dona daca nu sufera de boli acute sau cronice care o pot exclude de la donare, temporar sau permanent. Pentru vaccinurile anti COVID-19… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

