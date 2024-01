Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.600 de cazuri de viroze respiratorii au fost inregistrate, in ultima saptamana, in judetul Cluj. Dintre acestea 132 au avut nevoie de internare in spital, conform datelor oferite de Directia de Sanatate Publica. Cele mai multe cazuri de viroze au fost inregistrate la copii, iar dintre aceștia,…

- Ministerul Sanatații a reaminteste ca virozele respiratorii NU se trateaza cu antibiotice si recomanda cetațenilor sa mearga la camera de garda doar daca au temperatura peste 39 de grade. Ministerul Sanatații a anunțat vineri ca Romania nu inregistreaza o epidemie de gripa , cazurile de viroze și gripe…

