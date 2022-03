Ministerul Sănătății: 167.880 de măști FFP2 distribuite județelor de la frontiera de Nord și Est Ministerul Sanatații a distribuit 167.880 de maști FFP2 din rezerva proprie județelor de la frontiera de Nord și Est. Maștile de protecție vor fi distribuite de catre direcțiile de sanatate publica personalului medical care acorda asistența medicala și celui care asigura activitați de sanatate publica pentru cetațenii din Ucraina, a precizat, vineri, Ministerul Sanatații. The post Ministerul Sanatații: 167.880 de maști FFP2 distribuite județelor de la frontiera de Nord și Est appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a distribuit din rezerva proprie un numar de 167.880 masti FFP2 catre judetele de la frontiera de Nord si Est.Potrivit unei informari a Ministerului Sanatatii, mastile de protectie vor fi distribuite de catre directiile de sanatate publica personalului medical care acorda asistenta…

- Un tren cu 11 vagoane, pus la dispoziție de Caile Ferate Moldova, in colaborare cu autoritațile din Romania, a pornit de la punctul de frontiera Valcineț catre Romania. Aproape 1100 de cetațeni ucraineni – sau care se aflau la momentul izbucnirii razboiului, in Ucraina – s-au urcat in acest tren, cu…

- Proviziile medicale vitale sunt aproape epuizate in Ucraina, iar autoritatile au fost nevoite sa opreasca eforturile urgente de a eradica un focar de poliomielita dupa invazia Rusiei, au anuntat experti in sanatate.

- "Ministerul Sanatatii a organizat prin directiile de sanatate publica din judetele de la frontiera cu Ucraina si judetele invecinate cu acestea, echipe medicale mobile pentru efectuarea triajului epidemiologic si evaluarea starii de sanatate a refugiatilor din taberele organizate de DSU si asigurarea…

- "Ministerul Sanatatii a organizat prin directiile de sanatate publica din judetele de la frontiera cu Ucraina si judetele invecinate cu acestea, echipe medicale mobile pentru efectuarea triajului epidemiologic si evaluarea starii de sanatate a refugiatilor din taberele organizate de DSU si asigurarea…

- Ministerul Sanatații a explicat modul in care se elibereaza deciziile de carantina sau izolare de catre Directiile de sanatate publica, precum si certificatele de concediu medical pentru carantina sau izolare. Eliberarea deciziilor pentru izolare și a fișelor de izolare sau carantina se realizeaza de…

- Ministrul Sanatații, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a aprobat miercuri, 19 ianuarie 2022, distribuția unui numar de 78.000 de maști tip FFP2 din rezerva Ministerului Sanatații pentru personalul din Sanatate. Maștile de protecție vor fi imparțite de catre direcțiile de sanatate publica teritoriale…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca 78.000 de masti de protectie FFP 2 din rezerva institutiei vor fi distribuite medicilor din spitalele COVID, medicilor de familie si angajatilor DSP implicati in activitati epidemiologice. “Ministrul Sanatatii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a aprobat astazi, 19…