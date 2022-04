Stiri pe aceeasi tema

Administratia Vladimir Putin a transmis avertismente Suediei si Finlandei referitoare la efectele eventualei integrari in Alianta Nord-Atlantica, afirma Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova.

Moscova nu va solicita Uniunii Europene (UE) ridicarea sanctiunilor, deoarece are o "marja de siguranta, iar Uniunea Europeana nu este centrul Universului", in pofida faptului ca Rusia a descris anterior actiunile Occidentului drept "razboi economic", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului…

Razboiul economic declarat de Washington amenința sa distruga complet relațiile diplomatice dintre Rusia și SUA, a declarat, joi, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova.

Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a fost trimis, marti, "la Moscova", unde urmeaza sa participe, miercuri, la intalniri, dupa care urmeaza sa se duca "in Ucraina", joi, cu scopul de a cauta un armistitiu, anunta marti seara presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP.

Rusia nu va mai participa la activitatile Consiliului Europei, care sunt subminate de statele occidentale, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit agentiilor ruse TASS, preluata de Reuters, si Interfax.

Statele Unite si Rusia au infiintat o linie speciala de telecomunicatii la nivel militar, pentru evitarea oricaror incidente generate de interpretari gresite, in contextul interventiei militare ruse in Ucraina, informeaza CNN.

Rusia a trimis o nota Ministerului de Externe al Romaniei privind incalcari ale drepturilor cetatenilor rusi in Romania, MAE roman promitand ca va lua masuri daca va fi posibil, a declarat miercuri ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, intr-o interventie la postul Rossia-24, potrivit TASS.

Rusia este dispusa sa discute cu SUA asupra propunerii ca cele doua tari sa efectueze reciproc inspectii in baze de rachete, se arata in raspunsul Rusiei la contra-propunerile facute de Washington catre Moscova, care in decembrie a transmis SUA si NATO un set de cereri privind arhitectura de securitate…