Stiri pe aceeasi tema

- Prin Programul Operațional Tranziție Justa 2021-2027, Uniunea Europeana iși propune ca acele regiuni care vor suferi pierderi economice pentru a reduce la zero emisiile de gaze cu efect de sera, sa fie sprijinite financiar. In Romania, șase județe vor beneficia de aceste fonduri: Hunedoara, Gorj, Dolj,…

- Prin Programul Operațional Tranziție Justa 2021-2027, Uniunea Europeana iși propune ca acele regiuni care vor suferi pierderi economice pentru a reduce la zero emisiile de gaze cu efect de sera, sa fie sprijinite financiar. In Romania, șase județe vor beneficia de aceste fonduri: Hunedoara, Gorj, Dolj,…

- Astazi, 28 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi efectueaza 42 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal privind infractiuni de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Politistii efectueaza perchezitii in judetele Iasi (13), Brasov (3),Ilfov…

- Romania are 2.5 miliarde de euro pentru ca romanii care lucrau in minerit sau rafinarie sa aiba un loc de munca si dupa ce acestea se inchid, sustine ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, remis miercuri, toate apelurile din…

- Romania has 2.5 billion EUR so that the Romanians who were working in mining and refining also have a job after they close down, Minister of European Investment and Projects Marcel Bolos stated.According to a press release of the relevant ministry sent to AGERPRES on Wednesday, all the calls of the…

- Peste 480 de amenzi, in valoare de aproximativ 7,3 milioane lei au fost aplicate, de la inceputul anului, mai multor supermarketuri Lidl, de catre comisarii ANPC, dupa ce au fost gasite o serie de nereguli grave. Totodata, activitatea a 38 de unitați din 17 județe și municipiul București a fost oprita…

- Potrivit sursei citate, de la inceputul acestui an si pana in prezent au fost desfasurate 307 actiuni de verificare a supermarketurilor Lidl, la nivel national, in cadrul unei tematici de control care prevede supravegherea modului in care marile lanturi de retail, care activeaza in Romania, respecta…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor anunta, vineri, ca, de la inceputul anului, a facut – in cadrul unei tematici de control care prevede supravegherea modului in care marile lanturi de retail, care activeaza in Romania, respecta legislatia in domeniu – 307 actiuni de verificare a…