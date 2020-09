Stiri pe aceeasi tema

- Toate sondajele de opinie facute de partidele din Iasi il dau favorit pe primarul actual, Mihai Chirica, informeaza News.ro. Edilul, ales in 2016 ca primar PSD, a fost anuntat candidat PNL in luna martie, cu o saptamana inainte ca Romania sa intre in starea de urgenta. Scandalul transferului lui…

- Guvernul belgian a confirmat joi redeschiderea scolilor la 1 septembrie, in pofida recentei cresteri a noilor cazuri de COVID-19. Toti elevii cu varste de peste 12 ani vor trebui sa poarte masca, relateaza agentiile AFP si EFE. ''Este un risc pe care suntem dispusi sa ni-l asumam, intrucat educatia…

- Numita “De la ferma la consumator”, strategia este considerata de catre Comisia Europeana ca fiind partea centrala a Pactului Verde European și parghia prin care Uniunea Europeana dorește sa implementeze obiectivele globale pentru Dezvoltare Durabila. Strategia anunțata de Comisia Europeana mai prevede…

- Mihai Stoichița, directorul Comisiei Tehnice de a FRF și fost antrenor la FCSB, a vorbit despre planurile pe care echipa roș-albastra le are. Fostul antrenor a laudat strategia de la FCSB, de folosi cat mai mulți jucatori crescuți la Centrul de Copii și Juniori și s-a declarat incantat de mijlocașul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca planul de relansare economica va schimba strategia de dezvoltare a Romaniei si le-a cerut ministrilor ca pana la finalul saptamanii sa finalizeze toate actele normative necesare, pentru ca in maxim o luna planul sa fie pus in practica. „Acest plan va schimba…

- Deputatul PNL Claudiu Nasui spune ca propunerile Guvernului PNL pentru relansarea economica a Romaniei dupa pandemie reprezinta o colecție de masuri invechite, preluate pe alocuri de la PSD, unde nu exista nici macar o singura masura liberala, iar singurul lucru bun sunt investițiile.„Este…