Ca urmare a situatiei hidrometeorologice inregistrate in vestul tarii, precum si a prognozelor pentru perioada urmatoare, ministrul Barna Tanczos a avut marti o intalnire de lucru, la sediul ministerului, cu reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorogie, ai Administratiei Nationale ’’Apele Romane’’, ai Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, ai Hidroelectrica si ai MMAP. “Vremea va fi in general instabila pana vineri, cu o probabilitate mai mare de precipitatii, incepand din seara de miercuri spre joi in regiunile vestice, apoi si in restul tarii pana vineri dimineata.…