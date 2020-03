Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat ca pune la dispozitia centrelor de carantina peste 300 de camere ce apartin Romsilva si Apele Romane."Am hotarat ca ministerul sa se implice direct și sa puna la dispoziție, pentru implementarea masurilor de carantina, 214 camere cu baie proprie pe tot cuprinsul…

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a afirmat sambata ca toate masurile asumate de catre Primaria Generala a Capitalei pentru a reduce poluarea aerului in Bucuresti "sunt zero sau aproape de zero" si aceasta si primariile de sector au fost amendate cu 75.000 lei de…

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat, vineri, ca toate drumurile forestiere care pot fi modernizate pe proiecte cu fonduri europene vor fi transferate catre administratiile locale. "Astazi, statul roman, Romsilva, are drumurile forestiere, noi nu avem bani suficienti…

- ■ tema: drumurile forestiere din Bicaz Chei Prefectul de Neamt, George Lazar, alaturi de primarul de Bicaz Chei, Gheorghe Oniga, a participat, pe 26 februarie la doua intilniri organizate la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, cu ministrul Costel Alexe si cu secretarul de stat Gelu Puiu. Conform…

- Datele din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului ar putea fi coroborate cu informatiile oferite de retelele independente, dar trebuie sa vedem cum putem sa armonizam aceste caracteristici cu solicitarile Comisiei Europene in privinta standardizarii si amplasarii acestor puncte, a anuntat,…

- Programul „Rabla clasic” va fi lansat in luna martie la Craiova, a anunțat, vineri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. Acesta a precizat ca, in anul 2020, vor fi puse la dispoziție romanilor 60.000 de vouchere.Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat,…

- UPDATE – La Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor au avut loc, astazi, consultari intre conducerea acestui minister si reprezentantii principalelor trei municipalitati din Romania care au probleme majore in ceea ce priveste calitatea aerului, Bucuresti, Brasov si Iasi. Ministrul de resort, Costel…

- N. D. Programul ce vizeaza acțiunea de impadurire inclusiv a terenurilor degradate va fi susținut, anul acesta, și de autoritațile locale, fiind propusa incheierea, pentru inceput, a unui acord de parteneriat intre Asociația Comunelor din Romania și Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor in vederea…