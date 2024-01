Ministerul Mediului: 100.000 de lei, finanţare nerambursabilă, pentru Programul ”Săptămâna verde” în şcoli „Asa cum stiti, in noiembrie 2023, am creat cadrul legal pentru finantarea activitatilor Programului ”Saptamana verde”. Chiar daca multe scoli au organizat ”Saptamana verde” in primul modul al acestui an scolar, proiectul prevede finatarea, inclusiv pentru anul viitor, astfel incat banii sa ajunga la cat mai multi dintre copiii, in special din mediul rural, care nu isi permit sa desfasoare in mod corespunzator activitatile de multe ori costisitoare, deoarece presupun deplasarea la diferite institutii, in arii naturale protejate, la muzee sau in parcuri, si pe care nu intotdeauna parintii le pot… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

