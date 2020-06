Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, miercuri, un proiect de hotarare privind majorarea schemei de personal a DIICOT cu 96 de posturi. Potrivit proiectului postat pe site-ul Ministerului Justitiei, se intentioneaza crearea a 11 posturi de procuror, 40 de posturi de personal…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare pentru majorarea schemei de personal a DIICOT cu 96 de posturi. Vor fi create 11 posturi de procuror, 40 de posturi de personal...

- Ministerul Justitiei prezinta cronologic evolutia procedurilor de aducere in tara a lui Marius Balo, romanul incarcerat in China, SHanghai, faza terminala a procesului de transferare la penitenciarul romanesc fiind blocata de pandemia cu coronavirus1. Dupa cum se cunoaște, in urma demersurilor…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, reafirma ca doreste inasprirea pedepselor pentru exploatarea si transportul ilegal de masa lemnoasa si ca poarta discutii cu reprezentantii Parchetului General si ai Ministerului Justitiei in acest sens. Ministrul spune ca Garzile Forestiere au continuat controalele…

- Persoana infectata cu noul coronavirus nu a mai fost prezenta in Minister din data de 2 aprilie. "Reamintim ca, incepand cu data de 14.04.2020, Ministerul Justiției a intrat in regim de telemunca, excepție de la aceasta regula facand ministrul, secretarii de stat, cabinetul ministrului, serviciul…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, i-a informat, miercuri, pe presedintele CSM, procurorul general si pe presedintii Curtilor de Apel ca a trimis peste 19.000 de materiale necesare pentru protectia magistratilor, grefierilor si avocatilor care intra in salile de sedinte, constand in combinezoane,…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de ordin ce prevede majorarea suplimentului de hrana al detinutilor in perioada Sarbatorilor Pascale, in contextul limitarii temporare a unor drepturi ca urmare a declararii starii de urgenta prin Decretul 195/2020. "Prin Decretul mentionat…

- Primarul Mihai Chirica a declarat ieri ca va propune consilierilor locali o astfel de solutie, dupa ce va primi si avizul Institutiei Prefectului. „Avem deja o platforma pe care ne putem conecta sau putem utiliza platforme care sunt deja folosite de alte institutii precum ar fi ZOOM, care functioneaza…