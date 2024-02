Procurorul general Alex Florenta propune reorganizarea parchetelor locale, in contextul ”celei mai acute crize de personal din istoria” institutiei. El susține ca ar trebui sa existe un parchet local la nivel de judet, cu puncte de lucru in celelalte parchete din respectivul judet. Astfel, parchetele respective ar fi mai ofertante pentru procurorii care intra in sistem. In același timp, procurorul general Alex Florenta recunoaște ca Ministerul Public traverseaza cea mai acuta criza de personal din istoria sa. “Ministerul Public traverseaza in perioada aceasta cea mai acuta criza de personal din…