- Five persons have submitted their candidacy for the appointment of the Prosecutor-in-Chief of the National Anti-corruption Directorate (DNA), the Justice Ministry informed on Tuesday. According to the quoted source, the five persons are: Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa, Camelia Elena Grecu,…

