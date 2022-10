Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul japonez de Externe a anunțat ca Japonia i-a cerut unui demnitar rus sa plece din țara pana la 10 octombrie. Solicitarea apare ca raspuns la reținerea de catre ruși a consulului japonez de la Vladivostok, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Coreea de Nord a tras sambata ceea ce par a fi rachete balistice, a indicat paza de coasta japoneza, citand Ministerul Apararii de la Tokyo, scrie AFP. Cel putin doua proiectile au fost trase dinspre Coreea de Nord, a precizat paza de coasta. Potrivit postului national de televiziune NHK, referindu-se…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca sistemul de medicina de urgenta coordonat de DSU nu este ”o chestie creata de o persoana care a avut un vis”, ci un sistem pe care tari civilizate de pe mai multe continente il aplica de multi ani. ”De ce apar dispute acuma?…

- Doua nave de razboi americane au intrat, in tranzit, in Stramtoarea Taiwan, a anuntat duminica marina SUA, o premiera dupa manevrele chineze fara precedent din apropiere de insula, relateaza AFP. Aceasta trecere “demonstreaza angajamentul SUA in favoarea unei regiuni indo-pacifice libere si deschise”,…

- In mai multe regiuni ale lumii, consolele de gaming PlayStation 5 vor costa mai mult, dupa o scumpire semnificativa anuntata de producatorul japonez. In Europa, PS5 se scumpeste cu 10%, urmand ca versiunea cu disc Ultra HD Blu-ray sa coste 550 de euro (de la 500 de euro), iar cea digitala sa se scumpeasca…

- Pe 6 august 2022 se implinesc 77 de ani de cand avionul american Enola Gay a lansat bomba atomica "Little Boy" asupra orasului japonez Hiroshima. Atacul asupra orasului Hiroshima a fost primul cu bomba nucleara lansat vreodata asupra unui oras. Pe 6 august 1945 avionul american Enola Gay a lansat bomba…