Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ( MIPE ) a prezentat lista masurilor speciale de care vor beneficia persoanele vulnerabile in anul 2023. Ministrul Marcel Boloș susține ca ”sunt romani care vor primi sprijin de pana la 10.000 de lei”. Potrivit unui comunicat al Ministerului Investitiilor…

- „Datele o spun clar, inca ne confruntam cu o forma dominanta de saracie care poate conduce la precaritate alimentara, in anumite situatii. Aceste lucruri fac ca peste doua milioane de cetateni sa nu isi poata permite un standard de viata decent pentru anul 2023. Tocmai de aceea, la nivelul Guvernului…

- In 2023, MIPE va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Naționala Poșta Romana, iar listele cu beneficiari vor fi intocmite de Ministerul…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene pentru Programul Educatie si Ocupare (PEO), aferent perioadei de programare 2021-2027. Programul urmareste ca, pana in anul 2027, sa creeze «O Romanie mai sociala cu acces egal la ocupare durabila,…

- Romanii vulnerabili vor primi 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie si vouchere sociale pe intregul an 2023, potrivit unui comunicat al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene. In 2023, romanii saraci vor primi din fonduri europene sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) explica faptul ca, anul viitor, va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei, de doua ori pe an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise si distribuite de Posta…

- Anuntul a fost facut sambata, 26 noiembrie, de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), care a adaugat ca romanii vulnerabili vor primi si voucherele sociale de 250 de lei in 2023. Potrivit MIPE, pretul final pentru consumatorii casnici a crescut cu peste 600% la energia electrica si…

- Romanii vulnerabili vor primi 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie si vouchere sociale pe intregul an 2023, potrivit unui comunicat al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), remis, sambata, AGERPRES. In 2023, MIPE va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin…