Ministerul german de Externe le-a cerut cetățenilor să părăsească urgent Libanul Ministerul german de Externe a avertizat miercuri cu privire la riscurile crescute de escaladare a conflictului dintre Israel si Hamas dupa uciderea numarului doi al miscarii islamiste si le-a cerut cetatenilor sai sa paraseasca rapid Libanul, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “O noua agravare a situatiei si o extindere a conflictului nu pot fi excluse, in […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

- Armistițiul intre Israel și Hamas este prelungit cu doua zile, a anunțat luni seara Ministerul de Externe al statului Qatar, știrea fiind apoi confirmata de mișcarea Hamas. Suspendarea temporara a focului in scop umanitar urma sa inceteze marți dimineața, dar fiind prelungita cu 48 de ore ea va inceta…

- Rusia a cerut luni incetarea luptelor din Gaza si a declarat ca o reluare a negocierilor israeliano-palestiniene este esentiala pentru a evita riscul unui razboi mai amplu si o crestere a "activitatii teroriste", relateaza Reuters.Rusia, care are relatii cu Iran, Hamas si cu marile puteri arabe,…

- Orice escaladare a razboiului dintre Israel și organizația islamista Hamas, care controleaza Fașia Gaza, genereaza riscuri majore pentru economia globala, in special prin efectele asupra prețurilor la energie și asupra blocarii unor rute comerciale esențiale, potrivit unei analize a publicației CNBC,…

- Ambasada SUA in Liban a indemnat joi cetatenii americani aflati in aceasta tara sa-si organizeze „plecarea cat mai rapid posibil, cand sunt inca disponibile optiuni comerciale” de transport, informeaza Reuters. Cetatenilor americani ce aleg totusi sa nu paraseasca Libanul ambasada le recomanda in acelasi…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminica seara, referitor la razboiul dintre Israel și Hamas ca niciun roman nu a parasit pana in acest moment Fașia Gaza, precizand ca exista o celula de criza prin care se ține in permanența legatura cu cetațenii noștri.Totodata, premierul nu a vrut sa dezvaluie…

- Premierul Marcel Ciolacu va pleca marți in Israel și se va intalni cu premierul Benjamin Netanyahu, susțin surse politice pentru Romania TV . Oficial, patru romani au murit deja in conflictul din Orientul Mijlociu. Premierul a anuntat joi ca Guvernul a reusit sa repatrieze din Israel marea majoritate…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat vineri, in cadrul unei intrevederi cu șeful politicii externe a UE la Beijing, ca motivul conflictului dintre Israel și Hamas este „nedreptatea istorica” impotriva palestinienilor, potrivit AFP. „Radacina acestei probleme se afla in intarzierea indelungata…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata, ca aproximativ 800 de romani, pelerini, se afla in prezent in Israel, in care s-a decretat stare de razboi, dupa atacul Hamas. „Sunt in jur de 790 de romani, pelerini in acest moment in Israel. Și impreuna cu domna ministru de Externe cautam variantele ca…