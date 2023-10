”Agentia de rating S&P a reconfirmat in data de 13 octombrie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila. Decizia reconfirmarii ratingului suveran si a mentinerii perspectivei stabile este sustinuta, in opinia agentiei, de nivelul redus al datoriei externe si guvernamentale, precum si de perspectivele solide de crestere. Totodata, S&P anticipeaza ca angajamentele Romaniei in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta (MRR) al UE vor continua sa fie o ancora pentru reformele politice si fiscale”,…