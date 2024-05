Un drog extrem de periculos, depistat și în România Un drog foarte periculos, asociat cu mai multe alerte la nivel european, supranumit „Donkey Kong”, sub forma unor comprimate de culoare portocalie, a fost descoperit și in țara noastra. „Drogul se produce in Olanda sau in Belgia și are o concentrație mare de substanța activa”, spune expertul antidrog Catalin Țone. Un comprimat are 120 mg […] The post Un drog extrem de periculos, depistat și in Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

