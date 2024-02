Ministerul Finanțelor pregătește e-Factura minimal, pentru microîntreprinderi și PFA-uri Ministerul Finantelor pregateste o aplicatie simplificata pentru micii contribuabili, eFactura minimal, cu mult mai putine campuri de completat. Antreprenorii care au microintreprinderi sau PFA-uri vor putea utiliza noul modul din martie. In plus, ANAF lucreaza si la o aplicatie pe telefon, care ar putea fi gata la jumatatea acestui an. Articolul Ministerul Finanțelor pregatește e-Factura minimal, pentru microintreprinderi și PFA-uri apare prima data in Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

