Ministerul Finanţelor: Necesarul de finanţare la nivel guvernamental în acest an este de circa 86,9 miliarde de lei Necesarul brut de finantare la nivel guvernamental in acest an este de circa 86,9 miliarde lei, determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 3,6% din PIB (aproximativ 40,6 miliarde lei), precum si de volumul datoriei de refinantat in anul 2020, in suma de 46,3 miliarde lei, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Tinand cont de obiectivul limitarii riscului valutar cat si de cel al dezvoltarii pietei titlurilor de stat, deficitul bugetar urmeaza sa fie finantat in proportie de aproximativ 55% de pe piata interna si respectiv 45% de pe piata externa.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

