Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de miercuri negocierea și semnarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, in valoare de 100 milioane de euro, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”.

- Agenda ședinței de GuvernPROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptata la BruxellesProiectul poate fi consultat…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, acordarea de catre Romania a unui ajutor umanitar extern de urgenta, cu titlu gratuit, pentru Republica Croatia, in urma cutremurului care a avut loc, in decembrie, in apropiere de Zagreb.Potrivit proiectului de hotarare, valoarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru ratificarea Acordului de imprumut (Program pe baza de rezultate in sectorul sanitar din Romania) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), in valoare de 500 de milioane de euro. Acordul a…

