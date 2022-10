Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele opt luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,512 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 20,1% (- 381.300 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

- Romania ajuta Republica Moldova intr-un moment de grea incercare pentru moldoveni. Astfel, vom putea cumpara energie electrica din Romania la un preț de 450 RON/MWh (aproximativ 90 EUR/MWh) datorita modificarilor in legislație facute astazi de Guvernul Romaniei in urma discuțiilor cu Guvernul Republicii…

- Premierul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, efectueaza miercuri o vizita in Romania. Vizita vine in contextul in care Olanda este singura țara care se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen.

- Expozitia "Casa Regala si problema emanciparii evreilor din Romania (1866-1923)" se va deschide joi, incepand cu ora 15,00, la Muzeul National de Istorie a Romaniei.

- Prim-ministrul Moldovei, Natalia Gavrilița, s-a intalnit, astazi, la București, cu omologul sau roman, Nicolae Ionel Ciuca. Oficialii au reconfirmat intenția de a avansa in implementarea proiectelor comune și realizarea agendei bilaterale consistente dintre cele doua țari, menționand intensitatea…

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca Romania se putea bucura de o relație privilegiata cu China, dar autoritațile de la București au sabotat totul. Nastase considera ca acest sabotaj a venit pentru a nu-i supara pe americani, dar in tot acest timp, chiar daca sunt competitori, SUA și China au…

- Productia industriala din Romania a scazut, in luna iunie, atat comparativ cu luna anterioara, cu 4,7%, cat si cu aceeasi perioada din anul anterior, cu 2%, reiese din datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca a fost incheiat recoltatul la grau in toata tara, precizand ca Romania are productia necesara pentru consumul intern si pentru export. El a adaugat ca a inceput recoltarea la floarea soarelui in cinci judete, potrivit news.ro.