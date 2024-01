Ministerul Energiei anunta ca, dupa finalizarea apelului destinat autoritatilor locale, Ministerul Energiei continua demersul strategic pentru stimularea investitiilor in energie verde, adresandu-se, complementar, mediului privat, prin lansarea a doua apeluri de proiecte competitive, cu finantare din Fondul pentru modernizare. ”Nu putini au pus sub semnul intrebarii capacitatea Ministerului Energiei de a pune la treaba cele 16 miliarde de euro din Fondul pentru Modernizare. Iata ca, in doar cateva luni, am lansat in decembrie 2023 apelul pentru institutii publice, pentru acoperirea consumului…