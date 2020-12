Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei solicita inspectoratelor scolare o informare corecta si completa din perspectiva educatiei pentru sanatate/campaniei de vaccinare, informeaza un comunicat semnat de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.

- Campania germana de vaccinare impotriva coronavirusului s-a confruntat cu intarzieri in mai multe orașe duminica, dupa ce personalul medical a gasit potențiale nereguli in racirea vaccinului Pfizer, potrivit Reuters. “La citirea inregistrarilor de temperatura care erau inchise in containerele de racire,…

- Un membru al Consiliului Superior al Magistraturii reacționeaza in cazul avocatului condamnat in Dosarul „Ferma Baneasa”, considerand ca decizia de condamnare, dupa una de achitare, poate fi un atac la adresa statului de drept. Victor Alistar, reprezentant al societatii civile in Consiliul Superior…

- Președintele Klaus Iohannis a vrut sa fie prima persoana care se va vaccina anti-Covid, pentru a fi un exemplu, dar specialiștii au considera ca toata campania de vaccinare ar avea de suferit exact la capitolul credibilitate, astfel ca l-au refuzat pe șeful statului. Specialiștii din cadrul grupului…

- Organizatia internationala Interpol a transmis miercuri un mesaj de avertizare catre cele 194 de tari membre, indemnate sa se pregateasca pentru actiuni ale crimei organizate centrate pe vaccinurile impotriva coronavirusului, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Intr-o atentionare de securitate de nivel…

- Marea Britanie a devenit prima tara din lume care a aprobat vaccinul anti-COVID și care declanșeaza campania de imunizare a populației. MHRA, organismul britanic de reglementare a medicamentelor, a decis ca vaccinul produs de Pfizer/BioNTech care ofera protectie in proportie de 95%, este sigur pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca medicul militar Valeriu Gheorghița este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național anti-COVID-19. Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare. Valeriu Gheorghița este medic primar…

- 12.474 de unitați de invațamant funcționeaza in Scenariul 1, 4.838 de unitați de invațamant in Scenariul 2 și 344 de unitați de invațamant in Scenariul 3 care implica participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activitați/lecții online, au anunțat, marți, oficialii Ministerului Educației. Scenariul…