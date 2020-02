Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a transmis o adresa inspectoratelor școlare prin care le solicita sa anunțe unitațile de invațamant sa limiteze, suspende sau chiar anuleze activitațile ce implica deplasarile in strainatate, dar și excursiile, conferințele, simpozioanele locale, la nivel național.…

- Suspendarea partiala sau integrala a cursurilor in mai multe unitati de invatamant din tara din cauza gripei afecteaza, in prezent, 3.839 de elevi, a anuntat, joi, Ministerul Educatiei si Cercetarii, care a precizat ca aceasta cifra nu reprezinta numarul copiilor bolnavi.Cursurile sunt inchise partial…