- Un numar de 355 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3, care presupune participarea tuturor elevilor la activitati/lectii online, informeaza, miercuri, Ministerul Educatiei si Cercetarii, informeaza Agerpres.

- Ministerul Educatiei si Cercetarii monitorizeaza dinamica scenariilor de functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, la nivel national, aceasta fiind influentata de evolutia situatiei epidemiologice din fiecare judet.Prin urmare, miercuri, 30 septembrie, in conformitate cu datele transmise…

- Un numar de 313 unitati de invatamant desfasoara cursuri in Scenariul 3, care presupune participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online, informeaza marti Ministerul Educatiei si Cercetarii.

- Ministerul Educației și Cercetarii monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel național, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din fiecare județ. Prin urmare, astazi, 23 septembrie, in conformitate cu datele transmise…

- Ministerul Educației și Cercetarii monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel național, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din fiecare județ. Potrivit datelor primite de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș, astazi,…

- Ministerul Educatiei anunta ca, joi, sunt 12.981 de unitati de invatamant care functioneaza in Scenariul 1, 4.375 care organizeaza cursurile dupa Scenariul 2 si 300 in Scenariul 3, adica exclusiv online."Ministerul Educatiei si Cercetarii monitorizeaza dinamica scenariilor de functionare a…

- Ministerul Educației și Cercetarii monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel național, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din fiecare județ Prin urmare, astazi, 17 septembrie, in conformitate cu datele transmise…

- Incepand cu anul școlar 2020-2021, in sistemul de invațamant preuniversitar vor funcționa unitați de invațamant cu statut de unitați–pilot, experimentale și de aplicație. Decizia a fost adoptata in ședința Guvernului și face posibila pilotarea politicilor publice cu impact in educație. Rolul unitaților…