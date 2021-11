Stiri pe aceeasi tema

- Elevii sau cadrele didactice vor putea fi testate de saptamana viitoare, procedura fiind in curs de finalizare, a anunțat luni Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. „Tocmai am avut o discutie cu reprezentantii ONAC. Procedura de achizitie este in curs de finalizare, iar saptamana viitoare am primit garantii…

- Școlile și gradinițele private intra in vacanța incepand de astazi. Școlile private intra, de astazi, in vacanța, la fel ca și cele de stat. Guvernul s-a reunit in ședința, luni dimineața, pentru a remedia neințelegerea referitoare la vacanța instituțiilor școlare private, dupa ce un articol care prevedea…

- Școlile și gradinițele private pot ramane deschise pentru urmatoarele doua saptamani, in ciuda recomandarii specialiștilor de a le trece online sau in vacanța, la fel ca in cazul celor de la stat. Un articol care prevede suspendarea cursurilor in școlile private, care era in decizia Comitetului Național…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a dezvaluit, duminica, ca articolul din decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) care stabilea suspendarea cursurilor cu prezența fizica in unitațile de invațamant private nu a mai fost transpuns in hotararea de guvern care stabilește masurile…

- Decizie de ultima ora in ședința de astazi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. 70 de milioane de teste de saliva vor fi achiziționate, pentru ca elevii infectați sa poata fi diagnosticați rapid și sa se evite astfel inchiderea unitaților școlare. “Se aproba stabilirea unei noi categorii…

- Ministrul Educatiei a declarat ca scolile se vor inchide doar cand se va cere in mod special asta. Sorin Cimpeanu a precizat luni, 4 octombrie, ca un eventual ordin de carantinare poate face aceasta precizare punctuala. “Nu este bine sa ne jucam de-a inchis-deschis scoala. Scolile se vor inchide in…

- De astazi, incep controale in școli, anunța ministrul Educației. Respectiv, se verifica respectarea normelor sanitare in vigoare. Se intampla in timp ce testele de saliva pentru elevi și profesori, care vor fi folosite in școala, sunt inca la stadiul de promisiune. Ministerul Educației așteapta, la…

- Guvernul și Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) discuta, in aceste zile, posibilitatea menținerii școlilor deschise pentru cursuri cu prezența fizica și dupa depașirea incidenței COVID-19 de 6/1.000. Ministerul Educației susține menținerea școlilor deschise și dupa ce este depașita…