- Ministerul Educației clarifica prevederile referitoare la funcționarea claselor terminale in școlile din scenariul roșu, dar și posibilitatea prezenței fizice in toate clasele, in toate școlile, indiferent de scenariu, cu excepția carantinei. Ministerul Educației a emis duminica o instrucțiune…

- Al doilea centru de vaccinare din municipiu este de ieri funcțional, in cadrul Dispensarului din Sud, care aparține Primariei Focșani. Acesta este de altfel singurul centru de vaccinare care aparține de municipalitate, dat fiind ca cel amenajat la Centrul Militar nu poate fi luat in administrare, așa…

- Scandal la Colegiul „Emil Botta“ din municipiul Adjud chiar inainte de reinceperea cursurilor in salile de clasa. Consiliul de Administrație al Colegiului a hotarat ca orele de curs pentru clasele IX, X și XI sa se desfașoare tot on line, pe motiv ca o parte a cladirii se afla in curs de reabilitare.…

- Ministerul Educatiei a transmis catre inspectoratele scolare o nota in care solicita inscrierea cu prioritate a angajatilor din invatamantul prescolar si a celor din unitatilor de invatamant preuniversitar, care urmeaza sa functioneze cu prezenta fizica incepand cu data de 8 februarie. „Avand in vedere…

- Ministerul Educatiei considera prioritara sprijinirea informarii privind vaccinarea si a solicitat tuturor scolilor, inspectoratelor scolare si universitatilor publicarea pe pagina web proprie a linkului catre Platforma nationala de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, a informat miercuri…

- Ministerul Educatiei solicita inspectoratelor scolare o informare corecta si completa din perspectiva educatiei pentru sanatate/campaniei de vaccinare, informeaza un comunicat semnat de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, in perspectiva incheierii semestrului…

- Consilierii locali focșaneni au votat, astazi, alocarea banilor necesari pentru funcționarea in aceasta iarna a producatorului local de energie termica ENET Focșani. Proiectul de hotarare mai fusese pe ordinea de zi la ultimele doua ședințe ale Consiliului Local insa nu fusese votat de majoritatea aleșilor…